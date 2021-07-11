Разработка дизайнов сайтов и их верстка
Если заказываете у нас верстку нашего же дизайна, скидка 15%.
В данный момент мы заполняем портфолио. 5% скидка, если дадите разрешение добавить ваш сайт в список наших работ.
Будем рады долговременному сотрудничеству.
О нас:
Мы – команда профессиональных разработчиков дизайнер + frontend с опытом работы более года. Как правило, диалог с вами вести буду именно я.
Т.к мы постоянно развиваемся, то цены со временем растут. Цены для наших партнеров будут расти в меньшей степени.
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