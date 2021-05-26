Web Designer | UX/UI

Прокачаю ваш бизнес с помощью PERFECT DESING! Работаю по приятной цене, и создаю к каждому проекту индивидуальный творческий подход, что обеспечивает отличный результат в качестве готового к эксплуатации конверсионного дизайна сайта!

Как я работаю:

1.Всегда на связи

2.Соблюдаю дедлайны

3.Формирую бриф, мудборд, а так же провожу анализ Вашего бизнеса и ваших конкурентов для наилучшего результата

4.Создаю и отправляю Вам прототип/интерфейс на согласование

5.Рисую адаптивный дизайн под все устройства

6.Натягиваю дизайн на движок

— У Вас есть возможность правок на каждом этапе разработки!

БОНУСНЫЕ УСЛУГИ (напишите, чтобы узнать)

О моих достоинствах:

1.В сфере Дизайна 1.5 года

2.В работе использую: Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator; Figma; Tilda; CMS (WordPress и т.д)

3.Имею твердую теоретическую основу

(психология дизайна, юзабилити, UX/UI)

4.Владею базовым знанием и пониманием

HTML, CSS и верстки

Портфолио: https://www.behance.net/evgeniyshirp

Email: [email protected]

Теlegram: https://t.me/DanilDesing

Рекомендательное письмо:

https://drive.google.com/file/d/14QhetLW8Z29XSkg10LcPXDAmWPOCZ2oR/view?usp=sharing

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Заполните бриф и отправьте по контактам выше, для начала сотрудничества: https://drive.google.com/file/d/1iv52sALgr8Po_cw13v-B3GdYVEoRbIQI/view?usp=sharing

Спасибо за внимание!