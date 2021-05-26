Прокачаю ваш бизнес с помощью PERFECT DESING! Работаю по приятной цене, и создаю к каждому проекту индивидуальный творческий подход, что обеспечивает отличный результат в качестве готового к эксплуатации конверсионного дизайна сайта!
Как я работаю:
1.Всегда на связи
2.Соблюдаю дедлайны
3.Формирую бриф, мудборд, а так же провожу анализ Вашего бизнеса и ваших конкурентов для наилучшего результата
4.Создаю и отправляю Вам прототип/интерфейс на согласование
5.Рисую адаптивный дизайн под все устройства
6.Натягиваю дизайн на движок
— У Вас есть возможность правок на каждом этапе разработки!
БОНУСНЫЕ УСЛУГИ (напишите, чтобы узнать)
О моих достоинствах:
1.В сфере Дизайна 1.5 года
2.В работе использую: Adobe Photoshop;
Adobe Illustrator; Figma; Tilda; CMS (WordPress и т.д)
3.Имею твердую теоретическую основу
(психология дизайна, юзабилити, UX/UI)
4.Владею базовым знанием и пониманием
HTML, CSS и верстки
Портфолио: https://www.behance.net/evgeniyshirp
Email: [email protected]
Теlegram: https://t.me/DanilDesing
Рекомендательное письмо:
https://drive.google.com/file/d/14QhetLW8Z29XSkg10LcPXDAmWPOCZ2oR/view?usp=sharing
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Заполните бриф и отправьте по контактам выше, для начала сотрудничества: https://drive.google.com/file/d/1iv52sALgr8Po_cw13v-B3GdYVEoRbIQI/view?usp=sharing
Спасибо за внимание!
Портфолио
- The concept of the website summary47 просмотров
- Landing page - Ace46 просмотров
- Website - FLESH48 просмотров
- Landing page - FILARI+56 просмотров
- Website - Египет.ru47 просмотров