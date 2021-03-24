Дизайн. Web/Mobile. UX/UI. Делаю в срок и по средствам.

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﻿👋Привет!

Меня зовут Иван, мне 26, я живу и работаю в Минске. Ушел в дизайн интерфейсов т.к. очень часто сайты\приложения мне кажутся неудобными и не выполняющими функции бизнеса. Ещё в студенческие годы на отделении маркетинга у меня был сайт по продаже мобильных телефонов созданный на конструкторе (так-же создавал и другие бизнес продукты). Сейчас я готов поделится своим опытом дизайнера и маркетолога с вами.

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﻿✏️Делаю:

Дизайн сайтов и приложений. Все проекты разрабатываются исходя из потребностей заказчика и клиентов этого бизнеса. Стараюсь уходить от "шаблонного" вида сохранив удобство использования. Проектирую веб-версию и адаптивы для планшетов и мобильных устройств. Работаю преимущественно в Figma, Photoshop и Illustrator. В своей работе использую и навыки маркетолога, могу провести различного рода исследования и на их основании спроектировать дизайн повышающий вероятность увеличения целевых метрик.

Анимация интерфейса. В зависимости от целей проекта бывает необходимо использовать анимацию. Это я тоже могу реализовать и предоставить в удобном виде для разработчиков.

Разработка на Tilda. Разработаю сайт с использованием стандартных и фирменных блоков. Могу настроить анимацию.

Дизайн-аудит. Проверяю сайты или приложения на юзабилити и на доступность людям с ограниченными возможностями.

﻿﻿Время работы

Работаю с Пн-Пт; Выходные Сб и Вс

На связи всегда и готов ответить на любые сообщения в Telegram или LinkedIn

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﻿Цены и сроки

Дизайн сайтов и landing page. 10$ — за каждый блок(экран) в проекте. Бесплатно адаптив под 1 разрешение.

Так например:

- Лэндинг на 8 экранов — 80$ — 3-5 дней

- Главная страница обычно — 60-80$ — 3-5 дней

- Второстепенная страница 10-20$ — 2-3шт. в день

Дизайн приложений. 15$ — за каждую страницу приложения.

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﻿🤝Алгоритм сотрудничества:

1. Я знакомлюсь с заполненным брифом оцениваю окончательные сроки и стоимость. Скачать бриф ---> ЯндексДиск

2. Предоплата 50%.

3. Выполнение работы (Правки и пожелания)

4. Передача работы

5. Оплата оставшейся суммы (50%)

6. Я буду на связи с разработчиками проекта в случае возникновения вопросов с их стороны.

﻿🚀﻿Компетенции:

+ Исследования и анализ продукта (CJM, JTBD, CTA Inventory, модель Кано, карты сценариев)

+ Разработка приложений для iOS и Android

+ Адаптивный дизайн

+ Разработка дизайн-концепции

+ Знание digital design технологий

+ Умею проектировать различные типы интерфейсов, от промо-сайтов и лендингов до дашбордов

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﻿Способы оплаты

— Перевод на карту visa\mastercard

— ЮMoney (ЯндексДеньги)

— Перефод на банковский счёт ИП

﻿﻿Контакты:

Telegram — основная связь

LinkedIn — Часто тут бываю

E-mail: [email protected]

Skype: live:.cid.380aa1b0287e7af1

Начинать диалог в любом случае лучше здесь на weblancer отправив сообщение мне в ЛС.