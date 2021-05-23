1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) joxi.ru/LmG6beBilVREMr. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока joxi.ru/E2pP61yCGWBL92. (сыро выглядит) Сам сайт dmitry-agency.ru/ ...
Дизайн лендинг сайта
Нужно сделать графический дизайн странички в стиле лендинг. Тема услуга комиссионного магазина https://cutt.ly/IjWhZfc.
- Страница для дизайна https://cutt.ly/AbCltJ0
- Картинки рубрик, видов работ, призывы, побуждения. Цветовое решение должно быть в общем стиле сайта https://cutt.ly/IjWhZfc.
- Текст со страницы сохраняется и вписывается в дизайн.
- Требования к продающей странице https://cutt.ly/6kl3GrI
Требования.
· Ширина 980 пикселей.
· Текст со страницы сохраняется и вписывается в дизайн.
· Текст остается текстом.
· Дизайн вертикальный.
· Один абзац в тексте это смысловой элемент в дизайне. И на один абзац необходимо создать минимум один горизонтальный элемент.
· Списки оформляются таблицами.
· Дизайн страницы разрабатываться под маркет плейс у которого ограниченные возможности вебредактора, поэтому:
- Горизонтальный элемент дизайна состоит не более чем из трех горизонтальных под элементов, а лучше два. Так как большее
количество горизонтальных элементов, плохо помещается в мобильной версии.
- Сложные элементы не использовать.
- По сути это простой табличный дизайн. Вот примеры:
- Горизонтальный элемент дизайна состоит не более чем из трех горизонтальных под элементов, а лучше два. Так как большее
Выбранный исполнитель
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