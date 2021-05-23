Дизайн лендинг сайта

Требования.

· Ширина 980 пикселей.

· Текст со страницы сохраняется и вписывается в дизайн.

· Текст остается текстом.

· Дизайн вертикальный.

· Один абзац в тексте это смысловой элемент в дизайне. И на один абзац необходимо создать минимум один горизонтальный элемент.

· Списки оформляются таблицами.

· Дизайн страницы разрабатываться под маркет плейс у которого ограниченные возможности вебредактора, поэтому: