✌ Привет! Хотите продуманный и актуальный дизайн? Тогда вы попали куда нужно

✋ Меня зовут Александра, я веб-дизайнер.

Мне 25 лет и я из Беларуси. Закончила университет по специальности «Управление информационными ресурсами». Замужем и у нас прекрасная дочь. Постоянно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом. Отзывчивая и честная, чего и жду от клиента.

Моя цель - это создать продающий, визуально привлекательный дизайн. Все проекты выполняются с учетом желаний заказчика и последних тенденций. Получаю удовольствие от своей работы. Работаю в Figma, умею в Photoshop и Illustrator, но использую для деталей.

Работаю по предоплате 20%. Но все мы люди и каждый смотрит со своей стороны, если дизайн правками не исправить, и нужно делать с нуля, я верну вам ваши деньги.

✨Делаю современный дизайн

✔Landing Page

✔Многостраничный сайт

✔Корпоративный сайт

✔Интернет-магазин

✔Визитки, баннеры, флаера

 Правки бесплатны и не ограничены.

 Если есть необходимость созвониться и обсудить детали. Люблю общаться голосом.

📞 Контакты

Instagram: https://www.instagram.com/sandras_design/?igshid=d1a8npwqjh9a

Эл. почта: [email protected]

Viber: +375293160785

Способы оплаты

Для заказчиков СНГ: Яндекс.Деньги, Webmoney.

Для заказчиков из Беларуси: те же, + ЕРИП (без комиссии)

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