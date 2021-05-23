✌ Привет! Хотите продуманный и актуальный дизайн? Тогда вы попали куда нужно
✋ Меня зовут Александра, я веб-дизайнер.
Мне 25 лет и я из Беларуси. Закончила университет по специальности «Управление информационными ресурсами». Замужем и у нас прекрасная дочь. Постоянно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом. Отзывчивая и честная, чего и жду от клиента.
Моя цель - это создать продающий, визуально привлекательный дизайн. Все проекты выполняются с учетом желаний заказчика и последних тенденций. Получаю удовольствие от своей работы. Работаю в Figma, умею в Photoshop и Illustrator, но использую для деталей.
Работаю по предоплате 20%. Но все мы люди и каждый смотрит со своей стороны, если дизайн правками не исправить, и нужно делать с нуля, я верну вам ваши деньги.
✨Делаю современный дизайн
✔Landing Page
✔Многостраничный сайт
✔Корпоративный сайт
✔Интернет-магазин
✔Визитки, баннеры, флаера
Правки бесплатны и не ограничены.
Если есть необходимость созвониться и обсудить детали. Люблю общаться голосом.
📞 Контакты
Instagram: https://www.instagram.com/sandras_design/?igshid=d1a8npwqjh9a
Эл. почта: [email protected]
Viber: +375293160785
Способы оплаты
Для заказчиков СНГ: Яндекс.Деньги, Webmoney.
Для заказчиков из Беларуси: те же, + ЕРИП (без комиссии)
Портфолио
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