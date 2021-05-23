ALIAKSANDRAb

Александра ALIAKSANDRAb

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

✌ Привет! Хотите продуманный и актуальный дизайн? Тогда вы попали куда нужно

✋ Меня зовут Александра, я веб-дизайнер.

Мне 25 лет и я из Беларуси. Закончила университет по специальности «Управление информационными ресурсами». Замужем и у нас прекрасная дочь. Постоянно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом. Отзывчивая и честная, чего и жду от клиента.

Моя цель - это создать продающий, визуально привлекательный дизайн. Все проекты выполняются с учетом желаний заказчика и последних тенденций. Получаю удовольствие от своей работы. Работаю в Figma, умею в Photoshop и Illustrator, но использую для деталей.

Работаю по предоплате 20%. Но все мы люди и каждый смотрит со своей стороны, если дизайн правками не исправить, и нужно делать с нуля, я верну вам ваши деньги.

✨Делаю современный дизайн

✔Landing Page

✔Многостраничный сайт

✔Корпоративный сайт

✔Интернет-магазин

✔Визитки, баннеры, флаера

 Правки бесплатны и не ограничены.

 Если есть необходимость созвониться и обсудить детали. Люблю общаться голосом.

📞 Контакты

Instagram: https://www.instagram.com/sandras_design/?igshid=d1a8npwqjh9a

Эл. почта: [email protected]

Viber: +375293160785

Способы оплаты

Для заказчиков СНГ: Яндекс.Деньги, Webmoney.

Для заказчиков из Беларуси: те же, + ЕРИП (без комиссии)

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Отзывы заказчиков

Snow_Show
Валерия 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработка инструкции
Получилась прекрасная работа. Очень довольна результатом. Александра выполнила работу быстро и качественно. Получилась чудесная инструкция для моего бизнеса.
Спасибо за приятную работу, рекомендую как прекрасного заказчика)
Ответный отзыв
Snow_Show
Валерия 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$280
10 баллов
3 года назад
Отрисовать дизайн магазина цветов
Отличное качество работы, понравился результат. Сделали качественно продуманный продукт. Я довольна результатом. Рекомендую Александру, как хорошего специалиста. Коммуникативный исполнитель, очень ответственный.
Отлично поработали. Рекомендую. Валерия — прекрасный заказчик! Всегда на связи, с четким ТЗ и хорошим настроением. С удовольствием поработаю над новыми проектами) Спасибо за приятную работу)
Ответный отзыв
smartartcoder
Петр 
33 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Реализовать дизайн сайта
Александра - не только офигенный дизайнер, но и обладатель шикарного вкуса и навыков. Исполнила все пожелания. Обязательно обращусь снова.
Прекрасный заказчик, всегда на коммуникации, понятное тз, было приятно работать, непременно будем продолжать работать и дальше)
Ответный отзыв
dimacer
51 год
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$11
10 баллов
4 года назад
Кнопки для сайта
Объём дизайна небольшой , а подход фундаментальный
Заказчик приятный в общении, понимающий, оплата в срок, рекомендую)
Ответный отзыв
dimacer
51 год
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинг сайта
Красивый сайт получился
Работать одно удовольствие)
Ответный отзыв
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