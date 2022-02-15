Разработка инструкции

$15
Дизайн продукцииЗавершен11 заявок673 просмотра
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Разработка инструкции для компании, которая производит детски раскраски. 

2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ALIAKSANDRAb
Александра 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 года назад
$15
1 день
Получилась прекрасная работа. Очень довольна результатом. Александра выполнила работу быстро и качественно. Получилась чудесная инструкция для моего бизнеса.
Спасибо за приятную работу, рекомендую как прекрасного заказчика)
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