Разработка инструкции

Нужно сделать 2 варианта открыток на каждый праздник, начнем с 23.02, если все устроит и на след праздник сделаем (08.03, 09.05) нужны разные варианты, потому что будут использованы для разных компаний. Открытки можно разного стиля: минимализм, ...