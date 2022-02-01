Разработать дизайн планера

Здравствуйте, нами был разработан планер на полугодие для хореографов. Нужен дизайнер,который поможет его оформить , преимущественно в оформлении будет требоваться дизайн 6 страниц первых, и страница первого месяца(допустим январь потом 6 пустых страниц,следующие месяцы дублируют январь). По цветовой гамме 2 цвета(максимум три). Внешне понравился дизайн данного планета https://planner.cbiz.club/33-idei-dlya-ezhednevnika/

Жду от вас примеры работ и стоимость за работу.