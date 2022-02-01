Разработать дизайн планера

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок610 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нами был разработан планер на полугодие для хореографов. Нужен дизайнер,который поможет его оформить , преимущественно в оформлении будет требоваться дизайн 6 страниц первых, и страница первого месяца(допустим январь потом 6 пустых страниц,следующие месяцы дублируют январь). По цветовой гамме 2 цвета(максимум три). Внешне понравился дизайн данного планета https://planner.cbiz.club/33-idei-dlya-ezhednevnika/

Жду от вас примеры работ и стоимость за работу.

2 года назад
guest_16086291508386
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн подарочного сертификата для магазина

    Необходимо создать дизайн карт подарочных сертификатов. - дизайн один на все номиналы карт, 2 стороны. + 1 универсальный без номинала. - каждый номинал определенного цвета, отличный от других номиналов. - размер, стандартной пластиковой карты. По выполнению предоставить заказчику файлы: ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн целлофановой пачки для саше салфеток

    Привет! Дизайн целлофановой пачки для саше салфеток. Прошу внимательно читать бриф, все написано. Цену предлагайте. Дизайн от которого отталкиваться есть. Основа есть! Сразу прикреплю пдф

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Концепция рекламной кампании по набору персонала для сети "ДА!"

    [b]Задача[/b]: разработка визуальной концепции рекламной кампании по набору персонала для сети супермаркетов «ДА!», в новые и существующие супермаркеты. https://market-da.ru/ [b] Важно учесть:[/b] рекламная кампания по набору персонала должна отличаться от других работодателей в области ритейла (Пятерочка, ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн коврика для мыши.

    Необходимо разработать дизайн коврика Generic Comfort. Размеры коврика 80см*30см. Ссылка на столы: [url=https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/]https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/[/url]. Ссылка на логотип: [url=https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view]https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view[/url].

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн упаковки

    Здравствуйте, нужно сделать дизайн для крышки от упаковки фиников. Логотип и стиль есть в наличии. Детали можно обсудить по телефону.

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сформировать дизайн открытки

    Нужно что-то по подобию открытки во вложении к задаче. +инструкция аналогичная по содержанию, но другая по дизайну. лого черного цвета во вложении + добавить словами "Sk-flowers" в розоватых оттенках тона розовые студия цветов розовые, белые использовать цветы магнолии для иллюстрации

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайнер постов Instagram

    $75

    Работа на разовый проект с возможностью дальнейшей постоянной работы - владеть photoshop/illustrator - дизайн 40 постов - фотографии, техническое задание, фирменный стиль и шрифты предоставляются отдельно на каждый пост - дадим тестовое задание откликнувшимся кандидатам Оплата 6000 рублей Тематика аккаунта: ...

    Дизайн продукции38 заявок
    Закрыт
    2 года назад