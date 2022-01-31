Концепция рекламной кампании по набору персонала для сети "ДА!"

# 1 — $ 75

Задача: разработка визуальной концепции рекламной кампании по набору персонала для сети супермаркетов «ДА!», в новые и существующие супермаркеты. https://market-da.ru/

Важно учесть: рекламная кампания по набору персонала должна отличаться от других работодателей в области ритейла

(Пятерочка, Магнит, Леруа Мерлен, Ашан, ОБИ и т.д.); должна выделяться и

обращать на себя внимание.

Визуализация готовится на примере следующих носителей:

Щит 3х6

Плакат А1 вертикальный в магазине

Газель- будка статичная, размер будки 200х300 см.

Специфика деятельности: супермаркеты-дискаунтеры розничной торговли, продукты питания и непродовольственные товары, широкий

ассортимент собственных торговых марок.

Дополнительные материалы:

1. Фото сотрудников для макетов https://drive.google.com/drive/folders/1JBewKUY4fJphTVyri7H-9qzoI9FPz5_v

2. Макеты, которые сейчас используется (не нравится) https://drive.google.com/drive/folders/1egeIn1tOsS2taBcd8BWg6oUD2AkRHA9h

3. Примеры того, что есть у конкурентов и нам так не надо https://docs.google.com/presentation/d/1HctJJTN_pkEgEiDHk8IA7v2Js7pmcdl-/edit#slide=id.p1

4. Текущий бренд-бук, отступления в цветах и элементах возможны. Лого менять нельзя https://drive.google.com/drive/folders/1VAF8pEelqCMBe3FTOmnx3DTKdqixLDxo

Целевая аудитория: потенциальные сотрудники разных профессий (и без таковых), возраст 18-45 лет. Энергичные, заряженные, позитивные люди. Слоган Компании: Его нет, нужно придумать вам. География магазинов: Москва, МО, Центральный Федеральный округ (Тула, Рязань, Владимир и т.д.)

Чего следует избежать: стандартных фраз, образов, посылов (приглашаем на работу, дружный коллектив, оформление в соответствии с ТК РФ итд), избитые изображения команд с вытянутой

рукой «класс» итд. Нельзя использовать мультяшных, аниме персонажей. Что хотелось бы видеть: позитивный настрой.

«Зацепить» должно и трудоспособную бабушку (до 60 лет), и зрелых людей (мужчин и женщин),

и молодых (без опыта), и профессионалов. Почему сотрудники выбирают именно магазины «ДА!» (эти фразы не для размещения на макете, а для понимания). Если будете выносить беннефиты на макет, то фразы нужно докрутить копирайтингом).

-Им интересен доход - Удобно месторасположение магазина

- Возможность подработки, совмещения с основной работа

- Часто в магазинах молодой сплоченный коллектив, лояльное руководство

- Есть отличные возможности для карьерного роста

- Оплачиваемое обучение с первого дня работы

- Возможности работы для пенсионеров, студентов, мам в декрете

На этапе приёмки макетов: Исходные макеты: В формате .ai, .eps с нескривлёнными шрифтами в информационных блоках. (приложить к макету шрифты)

Разрешение растровых элементов в макете должно быть не меньше 300 dpi. Вылеты и отступы по 5 мм. Цветовая модель CMYK