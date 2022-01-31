Необходимо разработать дизайн коврика Generic Comfort. Размеры коврика 80см*30см. Ссылка на столы: [url=https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/]https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/[/url]. Ссылка на логотип: [url=https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view]https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view[/url].
Концепция рекламной кампании по набору персонала для сети "ДА!"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: разработка визуальной концепции рекламной кампании по набору персонала для сети супермаркетов «ДА!», в новые и существующие супермаркеты. https://market-da.ru/
Важно учесть: рекламная кампания по набору персонала должна отличаться от других работодателей в области ритейла
(Пятерочка, Магнит, Леруа Мерлен, Ашан, ОБИ и т.д.); должна выделяться и
обращать на себя внимание.
Визуализация готовится на примере следующих носителей:
- Щит 3х6
- Плакат А1 вертикальный в магазине
- Газель- будка статичная, размер будки 200х300 см.
ассортимент собственных торговых марок.
Дополнительные материалы:
1. Фото сотрудников для макетов https://drive.google.com/drive/folders/1JBewKUY4fJphTVyri7H-9qzoI9FPz5_v
2. Макеты, которые сейчас используется (не нравится) https://drive.google.com/drive/folders/1egeIn1tOsS2taBcd8BWg6oUD2AkRHA9h
3. Примеры того, что есть у конкурентов и нам так не надо https://docs.google.com/presentation/d/1HctJJTN_pkEgEiDHk8IA7v2Js7pmcdl-/edit#slide=id.p1
4. Текущий бренд-бук, отступления в цветах и элементах возможны. Лого менять нельзя https://drive.google.com/drive/folders/1VAF8pEelqCMBe3FTOmnx3DTKdqixLDxo
Целевая аудитория: потенциальные сотрудники разных профессий (и без таковых), возраст 18-45 лет. Энергичные, заряженные, позитивные люди. Слоган Компании: Его нет, нужно придумать вам. География магазинов: Москва, МО, Центральный Федеральный округ (Тула, Рязань, Владимир и т.д.)
Чего следует избежать: стандартных фраз, образов, посылов (приглашаем на работу, дружный коллектив, оформление в соответствии с ТК РФ итд), избитые изображения команд с вытянутой
рукой «класс» итд. Нельзя использовать мультяшных, аниме персонажей. Что хотелось бы видеть: позитивный настрой.
«Зацепить» должно и трудоспособную бабушку (до 60 лет), и зрелых людей (мужчин и женщин),
и молодых (без опыта), и профессионалов. Почему сотрудники выбирают именно магазины «ДА!» (эти фразы не для размещения на макете, а для понимания). Если будете выносить беннефиты на макет, то фразы нужно докрутить копирайтингом).
-Им интересен доход - Удобно месторасположение магазина
- Возможность подработки, совмещения с основной работа
- Часто в магазинах молодой сплоченный коллектив, лояльное руководство
- Есть отличные возможности для карьерного роста
- Оплачиваемое обучение с первого дня работы
- Возможности работы для пенсионеров, студентов, мам в декрете
На этапе приёмки макетов: Исходные макеты: В формате .ai, .eps с нескривлёнными шрифтами в информационных блоках. (приложить к макету шрифты)
Разрешение растровых элементов в макете должно быть не меньше 300 dpi. Вылеты и отступы по 5 мм. Цветовая модель CMYK
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