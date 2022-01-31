Дизайн коврика для мыши.

Дизайн продукцииЗакрыт31 заявка2743 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

Необходимо разработать дизайн коврика Generic Comfort. Размеры коврика 80см*30см.

Ссылка на столы: https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/.

Ссылка на логотип: https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view.

2 года назад
motoya
Павло 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Денис
17 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
Виктор
31 год
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
Андрей
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
Владимир
29 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
Татьяна
53 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
2 года назад
Сергей
25 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
1 отзыв
2 года назад
Анастасия
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
Владимир
23 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
2 года назад
Римма
61 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
2 года назад
Анатолий
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
278 отзывов(-1)
2 года назад
Александр
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
2 года назад
Алексей
34 года
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
Анна
24 года
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
Елизавета
21 год
4 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
Даниил
20 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
Рустам
40 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов
2 года назад
Михаил
38 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
189 отзывов
2 года назад
#1
Дизайн продукции
Денис
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
41 отзыв
2 года назад
Андрей
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
40 отзывов
2 года назад
Марта
20 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
Мухаммет
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
Тоня
26 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
2 года назад
Степан
68 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
89 отзывов
2 года назад
Елена
21 год
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
9 отзывов(-1)
2 года назад
Богдан
26 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
2 года назад
Евгения
19 лет
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
5 отзывов
2 года назад
Александр
43 года
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
2 года назад
Мария
22 года
2 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 года назад
Владислав
22 года
2 года в сервисе
Был
21 час назад
4 отзыва
2 года назад
Диляра
17 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
Дима
23 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн упаковки

    Здравствуйте, нужно сделать дизайн для крышки от упаковки фиников. Логотип и стиль есть в наличии. Детали можно обсудить по телефону.

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сформировать дизайн открытки

    Нужно что-то по подобию открытки во вложении к задаче. +инструкция аналогичная по содержанию, но другая по дизайну. лого черного цвета во вложении + добавить словами "Sk-flowers" в розоватых оттенках тона розовые студия цветов розовые, белые использовать цветы магнолии для иллюстрации

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайнер постов Instagram

    $75

    Работа на разовый проект с возможностью дальнейшей постоянной работы - владеть photoshop/illustrator - дизайн 40 постов - фотографии, техническое задание, фирменный стиль и шрифты предоставляются отдельно на каждый пост - дадим тестовое задание откликнувшимся кандидатам Оплата 6000 рублей Тематика аккаунта: ...

    Дизайн продукции38 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн двух выставочных стендов

    Необходимо разработать дизайн выставочных стендов для двух выставок. Т.е. нужен дизайн оклейки стен и подгонка файлов под нужный размер.  Есть мысли для разработки дизайна. Более подробную информацию могу отправить по запросу.  Срок: 7 дней.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание выкройки детской мочалки.

    Необходимо создать детскую мочалку из хлопка для массового производства. Главная задача: создать мочалку (губку, спонж) которая позволит производить большое количество продукции за смену и будет иметь презентабельный внешний вид. Изделие изготавливается из хлопка, лицевая сторона с рисунком ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    2 года назад