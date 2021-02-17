Создание выкройки детской мочалки.

Дизайн продукцииЗакрыт1 заявка570 просмотров
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Необходимо создать детскую мочалку из хлопка для массового производства.

Главная задача: создать мочалку (губку, спонж) которая позволит производить большое количество продукции за смену и будет иметь презентабельный внешний вид.

Изделие изготавливается из хлопка, лицевая сторона с рисунком изготавливается из полиэфира.

Во вложении пример производимого изделия. Конструкция на фото не позволяет делать большие объемы, так как сложна в выкройке и шитье.

2 года назад
Qweasd-96
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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