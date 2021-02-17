Создание выкройки детской мочалки.

Необходимо создать детскую мочалку из хлопка для массового производства.

Главная задача: создать мочалку (губку, спонж) которая позволит производить большое количество продукции за смену и будет иметь презентабельный внешний вид.

Изделие изготавливается из хлопка, лицевая сторона с рисунком изготавливается из полиэфира.

Во вложении пример производимого изделия. Конструкция на фото не позволяет делать большие объемы, так как сложна в выкройке и шитье.