Оформить, навести красоту в прайс-листе

Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. ...