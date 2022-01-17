Здравствуйте! Необходимо разработать дизайны + сверстать файлы под печать с соблюдением всех технических требований типографии. Рабочие иллюстрации для создания готовых дизайн-макетов исполнитель подбирает самостоятельно с открытых источников (без нарушения авторских прав). Цену и сроки выполнения предлагайте. Возраст: для детей ...
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Бирках для зоотоваров. Название “OGGI red”red должно быть написано маленькими буквами и не выделяться. Основные цвета оранжевый, чёрный, серебряный. Должно выглядить премиально1 фото -лого2фото -что должно быть на обороте 3-6 фото пример
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