Дизайн + верстка детских развивашек "Картины по номерам с наклейками"

Нужно отрисовать дизайн и чертежи под раскрой картонных (или из ДВП) торговых стеллажей для детских игрушек, наборов и конструкторов, в трёх размерах: большой, средний и маленький. Для ориентира, есть примеры в прикрепленных фото. Ждём Ваши предложения!)