Дизайн + верстка детских развивашек "Картины по номерам с наклейками"

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок612 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайны + сверстать файлы под печать с соблюдением всех технических требований типографии.

Рабочие иллюстрации для создания готовых дизайн-макетов исполнитель подбирает самостоятельно с открытых источников (без нарушения авторских прав).

Цену и сроки выполнения предлагайте.

Возраст: для детей младшего школьного возраста.

Количество: 1 серия = 4 темы. В каждой теме по 4 картины формата А4. Итого 16 картин.

Вид продукции: картины ф. А5 + листы с наклейками для "раскрашивания картин".

Тематика: принцессы (феи), транспорт, животные, рыцари.

Для сотрудничества просьба откликаться фрилансеров только с Украины.

2 года назад
liliia_sold
Лилия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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