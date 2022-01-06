Дизайн косметики

Необходимо разработать уникальный дизайн дисконтной карты аптеки. Идея такая - у компании 4 основных цвета - малиновый, белый, темно-синий и зеленый. Хотели бы сделать 4 варианта дисконта в этих 4 цветах - выбери карту под свое настроение. Логотип ...
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Добрый день!
Меня зовут Павел, бренд менеджер. Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. Задачи разные : Дизайн упаковки, баннеров, презентаций и тд.
https://www.instagram.com/edem.garden.cosmetic/
Если вам интересно, давайте пообщаемся.
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