Нужно сделать дизайн для кружки, идею нужно доработать. https://www.wildberries.ru/catalog/21656662/detail.aspx?targetUrl=XS Размер 20х8,5 Цвет CMYK Формат PSD И указать названи шрифтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать уникальный дизайн дисконтной карты аптеки.
Идея такая - у компании 4 основных цвета - малиновый, белый, темно-синий и зеленый.
Хотели бы сделать 4 варианта дисконта в этих 4 цветах - выбери карту под свое настроение.
Логотип будет везде один и тыльная сторона, а на лицевой разные иллюстрации.
Хотелось бы что-то необычное - иллюстрированный дисконт, на наш взгляд, для строгих аптек это интересно.
Рисунки должны быть уникальны на 100%.
Опыт красочного и стильного оформления обязателен.
Чувство вкуса.
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