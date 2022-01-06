Необходимо разработать уникальный дизайн дисконтной карты аптеки.

Идея такая - у компании 4 основных цвета - малиновый, белый, темно-синий и зеленый.

Хотели бы сделать 4 варианта дисконта в этих 4 цветах - выбери карту под свое настроение.

Логотип будет везде один и тыльная сторона, а на лицевой разные иллюстрации.

Хотелось бы что-то необычное - иллюстрированный дисконт, на наш взгляд, для строгих аптек это интересно.

Рисунки должны быть уникальны на 100%.

Опыт красочного и стильного оформления обязателен.

Чувство вкуса.