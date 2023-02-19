Быстро. Качественно. Филигранно.
Хороший дизайн как холодильник - когда он хорошо работает его не замечают, но когда он работает плохо это реально проблема. Именно так принципами я руководствуюсь при создании своих робот .Тому советую не медлить и обращаться.
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