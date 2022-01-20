9 простых заданий по основам композиции

Бирках для зоотоваров. Название “OGGI red”red должно быть написано маленькими буквами и не выделяться. Основные цвета оранжевый, чёрный, серебряный. Должно выглядить премиально1 фото -лого2фото -что должно быть на обороте 3-6 фото пример