9 простых заданий по основам композиции

$17
Дизайн продукцииЗавершен2 заявки843 просмотра
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https://drive.google.com/drive/folders/1SYBN1rVmJcorVmQxodIcF_KAbnlwmapc?usp=sharing

По ссылке доступны 9 файлов с пошаговыми действиями, для реализации можете использовать PhotoShop, CoralDraw, Illustrator.

Срок для исполнения — примерно 10 дней 

2 года назад
Jskqkq
Даяна 
26 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VladdominikT
Владислав 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
21 час назад
2 года назад
$17
4 дня
UAH
Отличный исполнитель, справился с заданием за ~20 часов, хотя дедлайн был в 10 дней. Делает работу качественно, положительно относится к правкам. Рекомендую
Хороший человек, понятное ТЗ
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