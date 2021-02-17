Дизайн брендирование автомобиля

Есть макеты календаря 2 шт, в них не правильно размещена календарная сетка
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Доброго времени суток! Нужно забрендировать автомобиль марки VW T4 автокрасного цвета. Нужно разместить: Логотип, надпись: "Весілля, Дні народження, Корпоративи". Указать номер телефона чтобы связатся, больше деталей уже при самой работе. Дизайн должен быть синим цветом ( #344999)
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