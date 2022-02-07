Дизайн крафтовой упаковки

$100
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок2004 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

Добрый день.

Мы занимаемся, изготовлением подарочных наборов из сухофруктов.

На данный момент мы определились с размером упаковки: 20см*20см*5см

И наполнением: Манго, Вишня вяленая, Финики, Дыня сушеная, Клубника вяленая, Ананас вяленый, Курага, Арахис в кокосовом сиропе, Клюква вяленная

Название и логотип в процессе.

Хотелось бы видеть логотип на лицевой стороне.

На обратной стороне крышки: наши данные, qr код и полезные свойства каждого фрукта.

На каждой упаковке название фрукта.

в архиве прикрепляю работу конкурентов.

После выбора победителя, надо будет довести работу до конца, подготовить материалы для печати.

2 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Победитель конкурса
azarkevich_o
Оксана 
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
2 года назад
#1
Рекомендую. Справилась с конкурсом лучше всех.
Денис отличный заказчик, с которым приятно работать, рекомендую!
Заявки фрилансеров
Надежда
36 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
2 года назад
Тоня
26 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
2 года назад
Наталья
28 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
1 отзыв
2 года назад
Артём
22 года
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
2 года назад
Татьяна
30 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
azarkevich_o
Оксана 
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
2 года назад
#1
  • Похожие заказы

  • Дизайн шоубокса

    Необходимо разработать дизайн шоубокса для леденцов двух видов: завитки со вкусом бубль гум бело-розового цвета и завитки со вкусомсладкой ваты бело-голубого цвета. Обязательным элементом шоубокса является четкое его разделение на 2 цвета: розовый и голубой. ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформить, навести красоту в прайс-листе

    Сделана вёрстка прайс-листа. Нужно навести красоту: шрифт, цвета, интерлиньяжи и проч. Сейчас смотрится немного кондово, надо навести красоту. Исходник в psd есть. Прайс https://drive.google.com/file/d/1MK9P8_iivTRMy8EcsnXMSfevHF0ZlwSl/view?usp=sharing

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн брендирование автомобиля

    Доброго времени суток! Нужно забрендировать автомобиль марки VW T4 автокрасного цвета. Нужно разместить: Логотип, надпись: "Весілля, Дні народження, Корпоративи". Указать номер телефона чтобы связатся, больше деталей уже при самой работе. Дизайн должен быть синим цветом ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать обложку книги

    $7

    Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка эскиза наклейки на машину

    Требуется разработать дизайн наклейки на машину обозначающий деятельность нашей компании. Деятельность - ветрикальное озеленение помещений, зимние сады, ландшафтное строительство. Автомобиль - Hyundai H1, пассажирский, 2021 г.в..  Требование к наклейки - минимализм, четкость, простота восприятия, лаконичность. Наклейку необходимо подготовить в формате ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 9 простых заданий по основам композиции

    $17

    [url=https://drive.google.com/drive/folders/1SYBN1rVmJcorVmQxodIcF_KAbnlwmapc?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1SYBN1rVmJcorVmQxodIcF_KAbnlwmapc?usp=sharing [/url] По ссылке доступны 9 файлов с пошаговыми действиями, для реализации можете использовать PhotoShop, CoralDraw, Illustrator. Срок для исполнения — примерно 10 дней

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Бирка

    Бирках для зоотоваров. Название “OGGI red”red должно быть написано маленькими буквами и не выделяться. Основные цвета оранжевый, чёрный, серебряный. Должно выглядить премиально1 фото -лого2фото -что должно быть на обороте 3-6 фото пример

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    2 года назад