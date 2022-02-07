Дизайн крафтовой упаковки

# 1 — $ 100

Добрый день.

Мы занимаемся, изготовлением подарочных наборов из сухофруктов.

На данный момент мы определились с размером упаковки: 20см*20см*5см

И наполнением: Манго, Вишня вяленая, Финики, Дыня сушеная, Клубника вяленая, Ананас вяленый, Курага, Арахис в кокосовом сиропе, Клюква вяленная

Название и логотип в процессе.

Хотелось бы видеть логотип на лицевой стороне.

На обратной стороне крышки: наши данные, qr код и полезные свойства каждого фрукта.

На каждой упаковке название фрукта.

в архиве прикрепляю работу конкурентов.

После выбора победителя, надо будет довести работу до конца, подготовить материалы для печати.