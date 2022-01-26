Дизайнер постов Instagram

$75
Дизайн продукцииЗакрыт38 заявок1289 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа на разовый проект с возможностью дальнейшей постоянной работы

- владеть photoshop/illustrator

- дизайн 40 постов - фотографии, техническое задание, фирменный стиль и шрифты предоставляются отдельно на каждый пост

- дадим тестовое задание откликнувшимся кандидатам

Оплата 6000 рублей

Тематика аккаунта: Кальянные магазины и электронки/Поставщик кальянов, электронов и табаков

2 года назад
equalkiwee
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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