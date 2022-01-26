Дизайнер постов Instagram

Необходимо разработать дизайн выставочных стендов для двух выставок. Т.е. нужен дизайн оклейки стен и подгонка файлов под нужный размер. Есть мысли для разработки дизайна. Более подробную информацию могу отправить по запросу. Срок: 7 дней.