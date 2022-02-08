Дизайн двух выставочных стендов

Хочу поблагодарить Милену за проделанную работу! Дизайн стендов получился именно такой, как мы себе и представляли. Также отдельное спасибо за внимательное отношение и качественную работу. С вами работать - одно удовольствие! Оперативность, опыт, профессионализм, качество и отзывчивость – это про вас. Уверена еще ни раз обратимся к Вам!