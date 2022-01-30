Дизайн упаковки

Нужно что-то по подобию открытки во вложении к задаче. +инструкция аналогичная по содержанию, но другая по дизайну. лого черного цвета во вложении + добавить словами "Sk-flowers" в розоватых оттенках тона розовые студия цветов розовые, белые использовать цветы магнолии для иллюстрации