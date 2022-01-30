Дизайн упаковки

Дизайн продукцииЗакрыт17 заявок890 просмотров
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Здравствуйте,

нужно сделать дизайн для крышки от упаковки фиников.

Логотип и стиль есть в наличии.

Детали можно обсудить по телефону.

2 года назад
tasnim-15
Адам 
49 летАвстрия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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