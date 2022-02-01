Дизайн целлофановой пачки для саше салфеток

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок627 просмотров
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Привет! Дизайн целлофановой пачки для саше салфеток. Прошу внимательно читать бриф, все написано. Цену предлагайте. Дизайн от которого отталкиваться есть. Основа есть! Сразу прикреплю пдф

2 года назад
Pustovalove
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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