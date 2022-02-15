Дизайн подарочного сертификата для магазина

Привет! Дизайн целлофановой пачки для саше салфеток. Прошу внимательно читать бриф, все написано. Цену предлагайте. Дизайн от которого отталкиваться есть. Основа есть! Сразу прикреплю пдф
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн карт подарочных сертификатов.
- дизайн один на все номиналы карт, 2 стороны. + 1 универсальный без номинала.
- каждый номинал определенного цвета, отличный от других номиналов.
- размер, стандартной пластиковой карты.
По выполнению предоставить заказчику файлы:
- картинки в jpg шириной не менее 1920 px
- для печати в типографии pdf, ai
- исходники со слоями в psd
Срок исполнения желателен до 06.02.22г.
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