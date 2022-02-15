Дизайн подарочного сертификата для магазина

Дизайн продукцииЗавершен23 заявки717 просмотров
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Необходимо создать дизайн карт подарочных сертификатов.

- дизайн один на все номиналы карт, 2 стороны. + 1 универсальный без номинала.

- каждый номинал определенного цвета, отличный от других номиналов.

- размер, стандартной пластиковой карты.

По выполнению предоставить заказчику файлы:

- картинки в jpg шириной не менее 1920 px

- для печати в типографии pdf, ai

- исходники со слоями в psd

Срок исполнения желателен до 06.02.22г.

2 года назад
sdachi
Сергей 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Anthony_Grig
26 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$10
7 дней
RUB
Спасибо исполнителю, все четко и в срок. Всегда на связи, оперативное реагирование.
Хороший заказчик, дано правильное ТЗ, расписаны задачи. Приятно было работать)
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