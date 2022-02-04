Перерисовать визитку

Дизайн продукцииЗавершен2 заявки478 просмотров
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Есть фотка визитки. Оригинал утерян. Хочется что-то очень близкое

На выходе нужен лист А4 с размещенными на ней визитками под нарезку 9х5

2 года назад
SETEVOY
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ccdfoto
Юрий 
56 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
1 день
RUBUAH
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