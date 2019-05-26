Есть фотка визитки. Оригинал утерян. Хочется что-то очень близкое На выходе нужен лист А4 с размещенными на ней визитками под нарезку 9х5
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть VPS на contabo Сперва сайт показывал, что нет связи с бд. Перезагрузил VPS из панели contabo. Теперь даже по SSH не коннектится. Это срочноСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть проект на WP, нужны доработки по внешнему виду, модулям. Обязателен свободный устный английский. В команде часть коммуникации на англ голосом.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Мелнкий сайт. Слабоконкурентные запросы. Около 50 шт. Маленький регион. Тематика стройка. Многие запросы в топ10-30, нужно поднять выше. Вытянутся внутренней оптимизацией. У меня времени на это нет. Урл, список ключей и регион в личку. Оплата - разовая.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт на EPIserver CMS. Необходимо создать на нем пару страниц по имеющемуся дизайну.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо быстренько собрать семантику для isn51.ru и пробить частоту и позиции по региону Мурманск (213). Нужны вида: 1. ключ 2. ключ +в МурманскеПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт4 года назад
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть Opencart 2.3 Есть sphinx. Все работало, поиск на сайте работал. Но сломался. Нужно починить. https://wattamper.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна консультация бухгалтера. Созвониться по скайпу. 1. Есть сверка с налоговой. Нужно мне объяснить, где я должен денег, а где переплатил. 2. Патентная система. 3. Валютные операции как ИП, так и физ лица.Бухгалтерские услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен баннер "Записи вебинаров" и заготовка для превьюшек вебинаров в psd. Баннер в двух форматах: 660-232 px и 469-567 px. Превьюшки примерно 800-500 px (это будут заголовки-ссылки с картинками на странице "список вебинаров"). Компания производит лакокрасочные материалы. Краски, ...Завершен5 лет назад
Баннер для лакокрасочного завода. Примеры наших баннеров: [url=https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/big/4kk0dq3eiz.gif]https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/big/4kk0dq3eiz.gif[/url] [url=https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/4kk0dq3eiz.gif]https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/4kk0dq3eiz.gif[/url] Нужен аналогичный, но размером 300-500. Т.е. чтобы был логотип, категории товаров, соблюдена стилистика. https://oliva.ru тут можно посмотреть на слайдер и текущие баннеры. Дам исходники, если нужно.Завершен5 лет назад
Нужен специалист для создания карты с помощью leafletjs.comВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который разбирается в css-анимации. Анимация меню. Меню закрыто: https://take.ms/lLi1P Меню открыто: https://take.ms/ON4XC Сценарий открытия меню: При клике на меню (закрыто): - плавно появляется блок меню, - слово "меню" съезжает влево, - когда меню открылось напротив пунктов меню светлые точки (аля пустые ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Сделать на сайте интернет-магазина поиск на Sphinx. CMS OpenCart 2.3. Опыт работы со Sphinx обязателен. На текущий момент около 100к товаров. 1к категорий, 1к актрибутов, значений атрибутов, разумеется в сотни раз больше. На выходе - быстрый релевантный поиск с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 2 слайда 1920-500(600) для стоматологической клиники. 1. Счастливые часы. Скидка 10% по будням с 9:00 до 12:00. 2. Скидка 10% на гигиену полости рта.Баннеры25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен аналог главного меню как на citilink.ru Верстка уже есть, нужно, чтобы меню плавало (вверх-вниз) на маленьких разрешениях или размере окна и при ховере появлялось подменю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать 12 иконок для пунктов меню http://take.ms/BjHMo Там сейчас иконки от старых разделов. Чисто для примера. Иконки в 2х цветах - оранжевый и белый (hover). Разумеется все иконки в одном стиле, размерах. Предпочтение вектору, но и растр сойдет, если качественно ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно чуть модуль импорта на ос2.3 подпилить. во входящем файле xls в одной колонке нарушен формат данных вместо списка id категорий (23, 463, 1542) прописан путь (CAT::SUBCAT::SUBCAT_2) т.е. нужно перепилить, чтобы товар верно ложился по данному пути, создавая ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт https://www.metallbaza.com с неприличным слайдером. Нужно сделать приличный fullwidth... Чисто, просто, аккуратно. Возможные примеры, на что ориентироваться, но ограничивать не будем. https://monosnap.com/file/MfEwof7CsyYW2JUxN5OtKsGhAwfajQ https://monosnap.com/file/OGMe1rveIJOFbuq0KHBs20fHkf34j9 Нужны наброски. Сроки не горят, бюджет минимальный.Завершен5 лет назад
Нужно 2 баннера для анонса выставок. Наша компания будет принимать в них участие. Формат баннеров: 470-568 px. Баннеры будут размещаться в слайдере https://oliva.ru/ Соблюсти стилистику сайта. 1. http://www.worldbuild-moscow.ru/ 2. http://www.zagoroddom.comИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад