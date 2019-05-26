SETEVOY

Сергей SETEVOY

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Перерисовать визитку

    Есть фотка визитки. Оригинал утерян. Хочется что-то очень близкое На выходе нужен лист А4 с размещенными на ней визитками под нарезку 9х5

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программист под WP

    Есть проект на WP, нужны доработки по внешнему виду, модулям. Обязателен свободный устный английский. В команде часть коммуникации на англ голосом.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Подтянуть сайт по SEO в регионе. НЧ

    Мелнкий сайт. Слабоконкурентные запросы. Около 50 шт. Маленький регион.  Тематика стройка.  Многие запросы в топ10-30, нужно поднять выше.  Вытянутся внутренней оптимизацией. У меня времени на это нет. Урл, список ключей и регион в личку. Оплата - разовая.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разобраться с суммой задолженности перед ФНС

    Нужна консультация бухгалтера. Созвониться по скайпу. 1. Есть сверка с налоговой. Нужно мне объяснить, где я должен денег, а где переплатил. 2. Патентная система.  3. Валютные операции как ИП, так и физ лица.

    Бухгалтерские услуги5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер "Записи вебинаров"

    Нужен баннер "Записи вебинаров" и заготовка для превьюшек вебинаров в psd. Баннер в двух форматах: 660-232 px и 469-567 px.  Превьюшки примерно 800-500 px (это будут заголовки-ссылки с картинками на странице "список вебинаров"). Компания производит лакокрасочные материалы. Краски, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Простой анимированный баннер

    Баннер для лакокрасочного завода. Примеры наших баннеров: [url=https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/big/4kk0dq3eiz.gif]https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/big/4kk0dq3eiz.gif[/url] [url=https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/4kk0dq3eiz.gif]https://xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/images/sbb/4kk0dq3eiz.gif[/url] Нужен аналогичный, но размером 300-500. Т.е. чтобы был логотип, категории товаров, соблюдена стилистика. https://oliva.ru тут можно посмотреть на слайдер и текущие баннеры. Дам исходники, если нужно.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • CSS анимация для меню сайта

    Нужен человек, который разбирается в css-анимации. Анимация меню. Меню закрыто: https://take.ms/lLi1P Меню открыто: https://take.ms/ON4XC Сценарий открытия меню:  При клике на меню (закрыто): - плавно появляется блок меню,  - слово "меню" съезжает влево, - когда меню открылось напротив пунктов меню светлые точки (аля пустые ...

    CSS
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Поиск на Sphinx для OpenCart 2.3

    Сделать на сайте интернет-магазина поиск на Sphinx. CMS OpenCart 2.3. Опыт работы со Sphinx обязателен. На текущий момент около 100к товаров. 1к категорий, 1к актрибутов, значений атрибутов, разумеется в сотни раз больше. На выходе - быстрый релевантный поиск с ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 2 слайда. Стоматология

    Нужно сделать 2 слайда 1920-500(600) для стоматологической клиники. 1. Счастливые часы. Скидка 10% по будням с 9:00 до 12:00. 2. Скидка 10% на гигиену полости рта.

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать плавающее меню JS

    Нужен аналог главного меню как на citilink.ru  Верстка уже есть, нужно, чтобы меню плавало (вверх-вниз) на маленьких разрешениях или размере окна и при ховере появлялось подменю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать 12 иконок для пунктов меню

    Сделать 12 иконок для пунктов меню http://take.ms/BjHMo  Там сейчас иконки от старых разделов. Чисто для примера. Иконки в 2х цветах - оранжевый и белый (hover). Разумеется все иконки в одном стиле, размерах. Предпочтение вектору, но и растр сойдет, если качественно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поправить модуль импорта OpenCart 2.3

    Нужно чуть модуль импорта на ос2.3 подпилить. во входящем файле xls в одной колонке нарушен формат данных вместо списка id категорий (23, 463, 1542) прописан путь (CAT::SUBCAT::SUBCAT_2) т.е. нужно перепилить, чтобы товар верно ложился по данному пути, создавая ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Слайдер для сайта

    Здравствуйте. Есть сайт https://www.metallbaza.com с неприличным слайдером. Нужно сделать приличный fullwidth... Чисто, просто, аккуратно. Возможные примеры, на что ориентироваться, но ограничивать не будем. https://monosnap.com/file/MfEwof7CsyYW2JUxN5OtKsGhAwfajQ  https://monosnap.com/file/OGMe1rveIJOFbuq0KHBs20fHkf34j9  Нужны наброски. Сроки не горят, бюджет минимальный.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2 простых баннера

    Нужно 2 баннера для анонса выставок. Наша компания будет принимать в них участие. Формат баннеров: 470-568 px. Баннеры будут размещаться в слайдере https://oliva.ru/ Соблюсти стилистику сайта.  1. http://www.worldbuild-moscow.ru/ 2. http://www.zagoroddom.com

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ccdfoto
Юрий 
56 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Перерисовать визитку
Заказчик на высоте. Все коротко и понятно. Мгновенная оплата. Рекомендую!
Очень быстро и четко сработано.
Ответный отзыв
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$2
10 баллов
4 года назад
Отделить банки с товаром от фона, сохранить как PSD без фона
Задача поставлена чётко, работа принята без "танцев с бубном". Рекомендую !!!
Максимально оперативно и качественно выполнил задачу.
Ответный отзыв
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Баннер "Записи вебинаров"
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Прекрасно справился с задачей. Рекомендую
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Простой анимированный баннер
Все отлично, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Сделал все раньше срока. Быстро внес правки.
Ответный отзыв
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
CSS анимация для меню сайта
Отличный заказчик, оплатил то что нужно, и доплатил за всю доп работу. Всем однозначно рекомендую, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество! 5 из 5
Красавчик. Выполнил все молниеносно, с небольшими хотелками-доработками. Рекомендую.
Ответный отзыв