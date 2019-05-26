andgo

Андрей andgo

 
51 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
24
безопасных платежей
ТОП-50
Иконки и Пиксель-арт
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Отзывы заказчиков
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$6
10 баллов
4 года назад
Favicon для сайта
Всегда на связи. Пришлось повозиться со второй фавиконкой из-за сложности знака - было предложено несколько вариантов. Всё супер!
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
zebys
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Баннер 240*400
Отличный исполнитель! Сделал все как надо, внес правки! Мало говорит, много делает, все по делу!
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Баннеры
Спасибо Андрею за его работу и заслуженную победу!
Было очень приятно поработать. Спасибо!
Ответный отзыв
gorush
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Создание баннеров
Заказ по баннерам выполнен быстро и качественно. По доработкам Андрей предлагает сразу несколько вариантов решения и всегда идет на встречу. Рекомендую!
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
SETEVOY
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Баннер "Записи вебинаров"
Прекрасно справился с задачей. Рекомендую
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Баннеры
120 отзывов
от $4
от 1 дня
#52
Иконки и Пиксель-арт
41 отзыв
от $4
от 1 дня
#22