—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-50— Иконки и Пиксель-арт
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
4 года назад
Всегда на связи. Пришлось повозиться со второй фавиконкой из-за сложности знака - было предложено несколько вариантов. Всё супер!
$8
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель! Сделал все как надо, внес правки! Мало говорит, много делает, все по делу!
$50
10 баллов
4 года назад
Спасибо Андрею за его работу и заслуженную победу!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать. Спасибо!
$30
10 баллов
5 лет назад
Заказ по баннерам выполнен быстро и качественно. По доработкам Андрей предлагает сразу несколько вариантов решения и всегда идет на встречу. Рекомендую!
$25
10 баллов
5 лет назад
Прекрасно справился с задачей. Рекомендую
Баннеры
120 отзывов
от $4
от 1 дня
#52
Иконки и Пиксель-арт
41 отзыв
от $4
от 1 дня
#22