Сделать плавающее меню JS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок262 просмотра

Нужен аналог главного меню как на citilink.ru 

Верстка уже есть, нужно, чтобы меню плавало (вверх-вниз) на маленьких разрешениях или размере окна и при ховере появлялось подменю. 

JavaScript
7 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kolesnik_tim
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

kolesnik_tim
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад