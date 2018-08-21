Требуется специалист по вёрстке со знанием jQuery, Bootstrap4. https://goo.gl/forms/pPZTTvm4Gw7ndyem1
Сделать плавающее меню JS
Нужен аналог главного меню как на citilink.ru
Верстка уже есть, нужно, чтобы меню плавало (вверх-вниз) на маленьких разрешениях или размере окна и при ховере появлялось подменю.
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