kolesnik_tim

Тимофей Колесник kolesnik_tim

 
27 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная, кроссбраузерная вёрстка сайтов и лендингов: HTML5, CSS3, JQuery

Основные навыки:

﻿- знание HTML5‚ CSS3;

﻿- оптимизация и сборка с помощью gulpplugins + npm модули (работаю с препроцессорами SASS и PUG)

﻿- блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка;

﻿- использую методологию БЭМ;

﻿- нарезка psd для верстки (Photoshop, Sketch);

﻿- базовые знания Javascript;

﻿- всвободное от работы время совершенствую свои навыки в области: JavaScript

﻿- ссылка на выполненные работы Git

Контакты:

JavascriptHTMLjQuerySASSPhotoshopGitSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
SETEVOY
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать плавающее меню JS
Задачу выполнил быстро, без лишних вопросов. Рекомендую
Отлично поработали! Задача была поставлена ясно. Сергей всегда онлайн и оплатил в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Мобильная версия сайта
Отличный верстальщик. Все замечания коих было немного исправил очень быстро. Практически всегда онлайн. Рекомендую
Хорошо и комфортно работать с таким заказчиком. Оплачивает вовремя к и договаривались, вежливо и учтиво общается. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв