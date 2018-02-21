Качественная, кроссбраузерная вёрстка сайтов и лендингов: HTML5, CSS3, JQuery
Основные навыки:
- знание HTML5‚ CSS3;
- оптимизация и сборка с помощью gulpplugins + npm модули (работаю с препроцессорами SASS и PUG)
- блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка;
- использую методологию БЭМ;
- нарезка psd для верстки (Photoshop, Sketch);
- базовые знания Javascript;
- всвободное от работы время совершенствую свои навыки в области: JavaScript
- ссылка на выполненные работы Git
Контакты:
- Telegram => 380687045139 (Предпочтительно)
- E-mail => [email protected]
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Баркаб123 просмотра
- Apartament115 просмотров
- Flowers263 просмотра
- Paintball151 просмотр
- Ко. Предоставление кредита110 просмотров
- Renocomfort100 просмотров
- IBC128 просмотров
- AFC127 просмотров
- Patent Lab142 просмотра
- Unilot-landing151 просмотр
- Сайт "Добрый вечер"165 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Задачу выполнил быстро, без лишних вопросов. Рекомендую
Ответный отзыв
Отлично поработали! Задача была поставлена ясно. Сергей всегда онлайн и оплатил в срок. Рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный верстальщик. Все замечания коих было немного исправил очень быстро. Практически всегда онлайн. Рекомендую
Ответный отзыв
Хорошо и комфортно работать с таким заказчиком. Оплачивает вовремя к и договаривались, вежливо и учтиво общается. Рекомендую к работе.