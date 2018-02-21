Качественная, кроссбраузерная вёрстка сайтов и лендингов: HTML5, CSS3, JQuery

Основные навыки:

﻿- знание HTML5‚ CSS3;

﻿- оптимизация и сборка с помощью gulpplugins + npm модули (работаю с препроцессорами SASS и PUG)

﻿- блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка;

﻿- использую методологию БЭМ;

﻿- нарезка psd для верстки (Photoshop, Sketch);

﻿- базовые знания Javascript;

﻿- всвободное от работы время совершенствую свои навыки в области: JavaScript

﻿- ссылка на выполненные работы Git