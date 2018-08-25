Форма регистрации личного кабинета, эмуляцию входа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки168 просмотров

Нужно сделать скрипт, форму  или так чтоб мне было легко и просто, всавлять в сайт постранично - ваш готовый код.

Нужна форма регистрации личного кабинета, как муляж эмуляцию личного кабинета

- нужно чтоб под любым паролем, под любым именем ты попадал на главную страничку сайта, и  и личный кабинет, как храниться будет сессии или кукки без разнице , БД не нужна.

главное чтобы  под любым паролем , под любым именем ты проходил проверку... и чтобы отображалось приветствие на всех страницах сайта

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ВОЙТИ

HTMLPHP
7 лет назад
guest_15346096343456
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$35
2 дня
Нестандартная работа, проделана и сделана. все кроится в мелочах =) Спасибо
Оплату получил. С заказом разобрались, нашли неточности совместно с заказчиком. Вопросов нет.

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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