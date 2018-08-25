Форма регистрации личного кабинета, эмуляцию входа

Нужно сделать скрипт, форму или так чтоб мне было легко и просто, всавлять в сайт постранично - ваш готовый код.

Нужна форма регистрации личного кабинета, как муляж эмуляцию личного кабинета

- нужно чтоб под любым паролем, под любым именем ты попадал на главную страничку сайта, и и личный кабинет, как храниться будет сессии или кукки без разнице , БД не нужна.

главное чтобы под любым паролем , под любым именем ты проходил проверку... и чтобы отображалось приветствие на всех страницах сайта

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хост timeweb

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