Cделать на сайте blur эффект поверх видео

На сайте, необходимо реализовать принцип матового стекла поверх видео-фона, на котором прозрачными останутся элементы: логотип, текст и кнопка. Макет должен быть кроссбраузерным и адаптивным под разные устройства. Должна быть возможность настройки оттенка стекла и оттенка прозрачных элементов, отдельно, а так же насыщенности оттенков и степени матовости стекла.

psd макет прилагается