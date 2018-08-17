Страницы 1. http://start.army.do/partner/?gcao=4193&gcpc=a6a22 Открывать в браузере именно с партнерским кодом, так как в этом случае другая форма. Тз простое. Мне нужна копия страницы, чтобы разместить на своем хостинге. ...
Cделать на сайте blur эффект поверх видео
На сайте, необходимо реализовать принцип матового стекла поверх видео-фона, на котором прозрачными останутся элементы: логотип, текст и кнопка. Макет должен быть кроссбраузерным и адаптивным под разные устройства. Должна быть возможность настройки оттенка стекла и оттенка прозрачных элементов, отдельно, а так же насыщенности оттенков и степени матовости стекла.
psd макет прилагается
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сверстать макет из psd в html по всем "канонам". На базе bootstrap или какого-то другого фреймворка, если он не уступает бутстрапу. 5 типов страниц + адаптив. Все макеты в PSD, сайт ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Нужно сделать таблицу адаптивной. короткое видео о задании https://www.youtube.com/watch?v=FGL1keIlThM Пример старницы где такая таблица http://www.trend-city.ru/kak-narisovat-zhivotnykh Чтобы все что в каждом теге перестраивалось вниз друг под друга Нужно сделать максимально чисто, ...Завершен7 лет назад
Задача - переверстать шаблон для будущего интернет-магазина (4 макета - главная / категория / товар / корзина)Завершен7 лет назад
Нужно на js написать форму, в которую загружаются картинки/текст и на выходе склеиваются в одну картинку. Прототип во вложении. Буду помогать при необходимости. Времени на эту работу достаточно, примерно неделя.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Почти готова вёрстка бизнес-конференции. Спец настолько перегружен параллельным проектом, что не сможет быстро закончить. Фидбек на текущую верстку и ТЗ по ссылке ниже. ГОТОВО: - Основнои ленд без доработок ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать копию главной страницы сайта npt.ru Все внутренние и внешние ссылки оставить как есть, не меняя адреса. Картинки, иконки и шрифты сохранить в отдельные папки. Css сделать ...Завершен7 лет назад
- $20
Требуется верстка лендинга. Сроки – до 18.08.2018г. 09.00 Мск Оплата 1500 рублей. Кроссбраузерно. Корректное отображение на смартфонах и планшетах обязательно. По сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ не менее 70. С удовольствием ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать макет веб-сайта на удобную cms систему к примеру WordPress При верстке на wp нужно чтобы была мультиязычность, Поддержка графических редакторов Elementor Поддержка WPML, SEO плагинов. Проект довольно большой и интересныйHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо адаптировать сайт под все распространенные разрешения и мобильные устройства. Адрес сайта во вложении. Цена и сроки?HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад