Страницы 1. http://start.army.do/partner/?gcao=4193&gcpc=a6a22 Открывать в браузере именно с партнерским кодом, так как в этом случае другая форма. Тз простое. Мне нужна копия страницы, чтобы разместить на своем хостинге. ...
Верстка лендинга
Требуется верстка лендинга.
Сроки – до 18.08.2018г. 09.00 Мск
Оплата 1500 рублей.
Кроссбраузерно.
Корректное отображение на смартфонах и планшетах обязательно.
По сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ не менее 70.
С удовольствием ознакомлюсь с Вашими работами.
Подробности с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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