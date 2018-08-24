Верстка 2ух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки386 просмотров

Добрый день!

Текущий сайт вот https://goo.gl/iwVXJV

Делаем редизайн. 

Нужно сверстать пока 2 страницы: Главная, страница Категории, шапка, меню, футер.

Остальные страницы рисуются.

Макеты вот https://yadi.sk/d/cOzx8CuF3aD5yL

Исходники в figma, но там все просто. Если не работали с ней пришлю инструкцию. 

Подробное ТЗ скину в личку

Далее программист будет делать натяжку, т.к. сайт на битрикс. Если будут вопросы, с ним будете консультироваться. 

Figma
7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
2 дня
Дмитрий уникум!! Очень старательный, ответственный, всегда на связи и оперативный. В общем... очень довольна. Продолжаем работать.
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад

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