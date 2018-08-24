Верстка 2ух страниц

Добрый день!

Текущий сайт вот https://goo.gl/iwVXJV

Делаем редизайн.

Нужно сверстать пока 2 страницы: Главная, страница Категории, шапка, меню, футер.

Остальные страницы рисуются.

Макеты вот https://yadi.sk/d/cOzx8CuF3aD5yL

Исходники в figma, но там все просто. Если не работали с ней пришлю инструкцию.

Подробное ТЗ скину в личку

Далее программист будет делать натяжку, т.к. сайт на битрикс. Если будут вопросы, с ним будете консультироваться.