Вёрстка главной страницы на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок137 просмотров

Есть задача сверстать сайт и установить на цмс  битрикс.   

Делаем только главную страницу, внутренние будут немного позже, сможете оценить в дальнейшем  отдельно.   

По срокам  желательно вложится дня в 3-4

макет для работы :   

https://www.figma.com/file/wo6TBZH8mC1X6HCnZygEOA/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-Copy?node-id=0%3A1&redirected=1

От вас цена и сроки. 

Без этих данных удаляю ответ.

Node.js
7 лет назад
Dino_cooooool
Дмитрий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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