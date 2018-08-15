Надо сверстать адаптивно 9 страниц для будущего сайта строительной конторы, https://c2n.me/3W5apy7 вот скриншот главной страницы. Также необходимо все это посадить на wordpress. Все макеты скину после обсуждения.
Вёрстка главной страницы на bitrix
Есть задача сверстать сайт и установить на цмс битрикс.
Делаем только главную страницу, внутренние будут немного позже, сможете оценить в дальнейшем отдельно.
По срокам желательно вложится дня в 3-4
макет для работы :
https://www.figma.com/file/wo6TBZH8mC1X6HCnZygEOA/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-Copy?node-id=0%3A1&redirected=1
От вас цена и сроки.
Без этих данных удаляю ответ.
Заявки фрилансеров
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