Нужно адаптивно сверстать и натягуть на WP лендинг. Превью лендинга тут: yadi.sk/i/N1n_0e-Q3aFHVC Предлагайте сроки и цены. Perfect Pixel обязательно!
Верстка моб. лендов
Нужна верстка мобильных лендов. Вот пример - http://immage.biz/images/2018/08/15/S9ya.png
На данный момент накопилось много таких лендов.
Указывайте цену за один ленд.
Заявки фрилансеров
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