Верстка моб. лендов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок259 просмотров

Нужна верстка мобильных лендов. Вот пример - http://immage.biz/images/2018/08/15/S9ya.png

На данный момент накопилось много таких лендов.

Указывайте цену за один ленд.

7 лет назад
guest_15217069586459
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров