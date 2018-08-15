Верстка и натяжка лендинга на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок199 просмотров

Нужно адаптивно сверстать и натягуть на WP лендинг. 

Превью лендинга тут: 

yadi.sk/i/N1n_0e-Q3aFHVC 

Предлагайте сроки и цены. 

Perfect Pixel обязательно! 

WordPress
7 лет назад
WabFad
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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