Обновление дизайна на самописной cms системе (JS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка135 просмотров

Необходимо обновить внешний вид контентав КП (тип, размер, цвет заголовков тексте основного текста, рамок, плашек и т.п.).

Файл, по которому необходимоориентироваться. Вот основные моменты:

 https://www.dropbox.com/s/qm1afibrhlkvubd/%D0%9A%D0%9F.pdf?dl=0

 

1.     http://prntscr.com/kigqfy - заменить лого, поставить его по центру, ссылкана лого: https://www.dropbox.com/s/jc6fm9987nobcmk/A_CLIMA_Logo_s_1.ai?dl=0

2.    Заголовок - http://prntscr.com/kigqw9

Calibri 24, жирный, цвет – RGB 118 141  180

 

http://prntscr.com/kigqw9 - данный текст

Calibri 14, цвет – RGB118  141 180

3.     http://prntscr.com/kigt55

4.     Заголовки разделов - http://prntscr.com/kigtey

Calibri 20, жирный, цвет – RGB 118 141  180

Форматирование текста - http://prntscr.com/kigtwb

5.    http://prntscr.com/kiguan - основной текст

Calibri 10, цвет авто

6.    http://prntscr.com/kigvf4 - добавить рамочки на картинки

7.    http://prntscr.com/kigw1y - внутренние заголовки в тексте

Calibri 14, верхний регистр,цвет авто

8.    Важно: контент всех серий должен вмещатся на 1 странице в Word та в PDF - http://prntscr.com/kih5fp

 

В сериях:

Оссновные заголовки  20 кеглем - http://prntscr.com/kih5qo

RGB 118 141  180 жирный

 

Подзаголовки – жирным 14 - http://prntscr.com/kih68q

 

http://prntscr.com/kih6ki

 

http://prntscr.com/kih6uo

 

http://prntscr.com/kih7c9

 

 

Все необходимые материалы одним архивом: https://www.dropbox.com/s/89j8kbs7shk1boe/%D0%9A%D0%9F.rar?dl=0

JavaScript
7 лет назад
negatif4ik
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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