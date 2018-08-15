Добрый день всем. Есть сайт на ModX: http://infomilan.ru/ Необходимо пересадить верстку на Wordpress и учесть все детали полноценного сайта, оптимально для SEO и т. д. Исходники верстки ...
Обновление дизайна на самописной cms системе (JS)
Необходимо обновить внешний вид контентав КП (тип, размер, цвет заголовков тексте основного текста, рамок, плашек и т.п.).
Файл, по которому необходимоориентироваться. Вот основные моменты:
https://www.dropbox.com/s/qm1afibrhlkvubd/%D0%9A%D0%9F.pdf?dl=0
1. http://prntscr.com/kigqfy - заменить лого, поставить его по центру, ссылкана лого: https://www.dropbox.com/s/jc6fm9987nobcmk/A_CLIMA_Logo_s_1.ai?dl=0
2. Заголовок - http://prntscr.com/kigqw9
Calibri 24, жирный, цвет – RGB 118 141 180
http://prntscr.com/kigqw9 - данный текст
Calibri 14, цвет – RGB118 141 180
4. Заголовки разделов - http://prntscr.com/kigtey
Calibri 20, жирный, цвет – RGB 118 141 180
Форматирование текста - http://prntscr.com/kigtwb
5. http://prntscr.com/kiguan - основной текст
Calibri 10, цвет авто
6. http://prntscr.com/kigvf4 - добавить рамочки на картинки
7. http://prntscr.com/kigw1y - внутренние заголовки в тексте
Calibri 14, верхний регистр,цвет авто
8. Важно: контент всех серий должен вмещатся на 1 странице в Word та в PDF - http://prntscr.com/kih5fp
В сериях:
Оссновные заголовки 20 кеглем - http://prntscr.com/kih5qo
RGB 118 141 180 жирный
Подзаголовки – жирным 14 - http://prntscr.com/kih68q
Все необходимые материалы одним архивом: https://www.dropbox.com/s/89j8kbs7shk1boe/%D0%9A%D0%9F.rar?dl=0
Заявки фрилансеров
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