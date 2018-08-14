Есть дизайн главная страница, страница раздела и страница новости. Нужно сверстать качественно и натянуто на вордпресс. Оставляйте скайп. Требования : валидность, кросбраузерность , адаптивность.
Верстка Landing Page
Необходимо сверстать landing-page с анимацией элементов и мобильной адаптацией.
По ссылке комментарии от дизайнера по анимации https://yadi.sk/i/18LjCZIz3a7zbN
Заявки фрилансеров
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