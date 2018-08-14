Верстка Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок202 просмотра

Необходимо сверстать landing-page с анимацией элементов и мобильной адаптацией. 

По ссылке комментарии от дизайнера по анимации https://yadi.sk/i/18LjCZIz3a7zbN

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров