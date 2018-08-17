Адаптивная верстка 10 страниц, визитка компании

Для мобильных устройств нужно убрать горизонтальную прокрутку, а точнее сайт сдвигается влево и появляется пустое пространство (при перелистывании слайда или просто по контенту пальцем в сторону). На ПК при минимальной ширине этот глюк не просматривается. ...