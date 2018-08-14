Верстка мобильных лендингов из PSD по имеющимся шаблонам

Из PSD макетов необходимо сверстать мобильные LP по уже имеющейся структуре, с подключением тех же JS библиотек.

LP в дальнейшем размещаются на специальной платформе, которая перекомпилирует из предварительно сверстанной структуры в нужный вид.

Верстка необходима под все актуальные мобильные разрешения. С сохранением визуально значимых элементов, а не тупо выпиливанием ненужного. Поскольку все влияет на конечную конверсию.

Предпочтение отдам исполнителю с опытом подобной верстки под дальнейшее согласование у операторов сот. связи.

Текущий объем работ: добавление tooltip элемента к 1 лендингу и верстка 2 лендинга по структуре 1го.