Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска и т.п. Подробности после выбора исполнителя. Оставляйте ваш скайп для связи.
Верстка и натяжка страниц (оценочные услуги)
Требуется верстка макетов и поп-апов
1. В один экран (ссылки на две версии главной - одна по юр. услугам, другая по оценке)
2. Юридические услуги
3. Оценочные услуги
2 и 3 аналогичны с точки зрения верстки. Верстка адаптивная. Макеты нужно интегрировать в готовый сайт на modx kovalevpartners.ru. Хедер и футер переносим с новым макетов на старый сайт.
Выбранный исполнитель
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