Верстка и натяжка страниц (оценочные услуги)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки149 просмотров

Требуется верстка макетов и поп-апов 

1. В один экран (ссылки на две версии главной - одна по юр. услугам, другая по оценке)

2. Юридические услуги

3. Оценочные услуги

2 и 3 аналогичны с точки зрения верстки. Верстка адаптивная. Макеты нужно интегрировать в готовый сайт на modx kovalevpartners.ru. Хедер и футер переносим с новым макетов на старый сайт.

MODX
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexey_egorov420
Алексей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
7 лет назад
$20
2 дня
Сроки сорваны в несколько раз, задача выполнена не полностью. Готовую верстку ждал несколько дней. Заказчик сейчас очень возмущен и недоволен. С натяжкой не справился. И это при том, что это был второй шанс. Работа доделана не до конца, модальные окна, которые были в проекте, не сверстаны. В чате не отвечает. Извините, по-моему отзыв вполне по делу.
ок

Заявки фрилансеров

alexey_egorov420
Алексей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
7 лет назад