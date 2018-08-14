Верстка и натяжка страниц (оценочные услуги)

Сроки сорваны в несколько раз, задача выполнена не полностью. Готовую верстку ждал несколько дней. Заказчик сейчас очень возмущен и недоволен. С натяжкой не справился. И это при том, что это был второй шанс. Работа доделана не до конца, модальные окна, которые были в проекте, не сверстаны. В чате не отвечает. Извините, по-моему отзыв вполне по делу.