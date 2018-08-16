Cверстать лендинг

$22
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок299 просмотров

Необходимо сверстать лендинг по готовому дизайну в формате .PSD 

Сроки  до 16.08.2018 18.00 МСК. 

Стоимость  1500 руб. 

Обязательно кроссбраузерно (На всех популярных браузерах типа: гугл хром, яндекс браузер, мозилла файрфокс, интернет эксплорер, эдж, опера; Должен корректно отображаться не только на компьютере, но и на планшетах и телефонах). 

Скорость загрузки не менее 70 по сервису:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.  

Все подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
zasukhin
Олег 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров