Cверстать лендинг

Необходимо сверстать лендинг по готовому дизайну в формате .PSD

Сроки до 16.08.2018 18.00 МСК.

Стоимость 1500 руб.

Обязательно кроссбраузерно (На всех популярных браузерах типа: гугл хром, яндекс браузер, мозилла файрфокс, интернет эксплорер, эдж, опера; Должен корректно отображаться не только на компьютере, но и на планшетах и телефонах).

Скорость загрузки не менее 70 по сервису:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Все подробности обсудим с кандидатами.