У нас есть страница https://prazdnikon.ru/organizaciya-prazdnikov (сайт на ворд пресс, сконструирован в Элементоре) нам нужно сверстать ее к такому виду: http://joxi.ru/V2Vp77etxB5bjr и разместить на поддоме (https://land.prazdnikon.ru) (!)все изменения касаются только этой страницы, ...
Адаптивное выпадающее меню для сайта
Здравствуйте, требуется сверстать из psd макета адаптивное выпадающее меню для сайта. Пример прикрепил. Меню должно быть легким, минимум скриптов, кроссбраузерным, валидным.
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