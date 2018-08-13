Правка верстки Wordpress в мобильном режиме

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок176 просмотров

На сайте autorean.by во встроенном браузере телефона сайт показывается не на полный экран.

Смотрелось на Samsung A5.

Нужно помочь грамотно решить проблему верстки, не повредив ничего остального и потом подробно сообщить где и что менялось.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.

Орентировочный бюджет 10 WMZ, можете и свой указать, рассмотрю все варианты.

WordPress
7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$1
1 день
Грамотный специалист, быстро разобрался в вопросе. Спокоен в общении, не стремится сорвать денег за каждую правку, объясняет при необходимости где и что менялось. Спасибо!
Прекрасный заказчик. Хотя на самом деле я заказ не собирался брал, про интересно было помощь. Поэтому отдельное спасибо поощрение в размере, на который я не рассчитывал совершенно. И спасибо за доверие и интересную задачу!

Заявки фрилансеров

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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