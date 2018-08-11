Доверстать несколько страниц на сайт

Всем привет!

Нужно адаптивно доверстать несколько страниц для сайта.

Макеты в psd по слоям, все макеты представляют собой внутренние страницы с текстовым контентом.

Отрисовано только десктопное решение - адаптив надо доверствать согласно существующей логике (страниц всего 7, контента на 6 из них - меньше, чем на 1 экрана, на 1 - 2 экрана).