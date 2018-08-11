Нужно скопировать лендинг, настроить обратную связь .

Необходимо выполнить верстку лендинга в разрешениях 1920, 1366, 360 на конструкторе WIX или Tilda. Желательно WIX, так как есть уже проплаченный аккаунт и домен, хотя что-то его ругают многие. Страница не особо сложная, думаю, можно ...