Верстка адаптивного сайта

Делаем ребрендинг сайта… Был http://twocats.com.ua стал http://bamperisus.com.ua Основную часть сами поменяли… осталось то, что с дизайном связано. Правки ниже. поменять лого в хедере и футере… вот исходники лого… только цвет наоборот, ...