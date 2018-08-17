1) Нужно адаптивно сверстать страницу, половину блоков взять с другой страницы, они там идентичные 2) Посадить страницу на WP и вывести поля в админку, для редактирования некоторых блоков страницы Бюджет 2500р, ...
Верстка адаптивного сайта
Сверстать адаптивный сайт: главная + 3 внутренних. Спорные моменты обсуждаются с дизайнером.
Выбранный исполнитель
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