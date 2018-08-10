Внести правки в сайт (дизайн+верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок261 просмотр

Делаем ребрендинг сайта… Был http://twocats.com.ua стал http://bamperisus.com.ua

Основную часть сами поменяли… осталось то, что с дизайном связано. Правки ниже.

  • поменять лого в хедере и футере… вот исходники лого… только цвет наоборот, лица белые, фон черный, текст внутри лого убрать https://drive.google.com/drive/folders/1mRxroXWvkLiew8lL0rVfF_A6Hx0n9okl?usp=sharing
  • поменять фавиконки с 2К на BS
  • поменять картинку на главной… сделать так, чтобы ведущие будто стоят на карте Украины… вот пнг картинка ведущих https://drive.google.com/drive/folders/1Uv32pWnO5oq6Rjj45kAi1rj771eUOqrw?usp=sharing
  • Тут http://joxi.ru/4AkygEzuyvvlqm вместо телевизора со слайдером реализовать ссылку на ютуб канал… по картинке должно быть понятно, что перейдя по ней попадешь на наш канал (ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCIjwcWua7SRWwwGazWzEHig )… а под блоком кнопка “Співпраця з каналом Bamper TV”... по нажатию на кнопку - форма для отправки данных, типа как Обратный звонок, только с полями “Ім’я”, “Телефон”, “Коментар” и кнопка “Залишити заявку”
  • http://joxi.ru/zANdzBesBpqd9m поменять кота на картинку скрипичного ключа с нотами
Кто готов взяться, пишите цены.
7 лет назад
sprinter21
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать страницу

    Нужна верстка страницы из PSD. Скрин в аттаче Требования Адаптивность, размеры 320*480 , 480*800 , 640 * 960 1024 * 768 , 1366* 768, 1280*800 1680 * 1050, 1280 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка интернет-магазина под 1С Битрикс

    Необходимо сверстать интернет-магазин для 1С Битрикс. Другие CMS не интересуют.  Дизайн макетов страниц десктопа+адаптива в наличии, нужна только аккуратная верстка и посадка на 1С Битрикс.  Пишите Ваши цены и в какой срок готовы ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка простого лендинга

    Нужно сверстать небольшой лендинг, адаптив, быстрая скорость загрузки.  Джепег дизайна https://yadi.sk/d/OTwLLC5o3a6jbV  Пример по верстке: http://american-bag.ru  https://bagforme.ru, ничего лишнего не нужно.  По срокам: до 4х дней.  Пишите цену и сроки. Указывайте свой телеграм или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Есть дизайн, но в формате JPEG. Нужна его вёрстка

    Добрый день всем веб дизайнерам и верстальщикам! На данном этапе у нас есть дизайн в формате JPEG. 25 страниц вместе с главной, есть как сложные, так и совсем лёгкие странички. Нам нужна вёрстка ...

    CSSHTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать заглушку

    Требуется адаптивно сверстать заглушку,  настроить форму обратной связи.  https://yadi.sk/i/00nPEvAV3ZnQcb

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скриптик вывода адреса в шапке .

    sm.shopa.top есть сайтик. На нем есть выбор города в шапке. Нужно  чтобы  при клике на город менялся блок с  координатами и записывалась в куки браузера соответствующая информация какой город выбран и в будущем показывало нужные ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад