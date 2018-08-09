Верстка интернет-магазина под 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок188 просмотров

Необходимо сверстать интернет-магазин для 1С Битрикс. Другие CMS не интересуют. 

Дизайн макетов страниц десктопа+адаптива в наличии, нужна только аккуратная верстка и посадка на 1С Битрикс. 

Пишите Ваши цены и в какой срок готовы выполнить работу. 

Презентация сайта по ссылке https://www.behance.net/gallery/63194857/Web-shop-perfum 

Jpg всех страниц вышлю в ЛС.

7 лет назад
Olga3690
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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