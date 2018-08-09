Есть дизайн, но в формате JPEG. Нужна его вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок258 просмотров

Добрый день всем веб дизайнерам и верстальщикам!

На данном этапе у нас есть дизайн в формате JPEG. 25 страниц вместе с главной, есть как сложные, так и совсем лёгкие странички.

Нам нужна вёрстка соответствующая вёрстка + доработка небольших моментов в дизайне (доработать карточки на витрине туров на действующем сайте.

Верстка сайта должна быть фиксированная под разрешение монитора 1024 на 768 пикселей. При просмотре сайта на мониторах с большим разрешением изображение центрируется на мониторе.

Верстка проекта с соблюдением веб-стандартов W3C;

Все ключевые контейнеры в верстки должны верстаться с использованием тега

Использование стандарта HTML 5;

Использование стандарта CSS 2 и CSS 3;

Семантичность кода (использование html тегов только по их прямому назначению);

Адаптивность.

Кросбраузерность

Сайт должен корректно отображаться на любых устройствах, поддерживающих типовые разрешениях экранов от от 320px до 1920px.

Виды и типы устройств:

От 320px до 768px – смартфоны, небольшие планшеты (мобильная версия сайта)

От 769px до 1024px – смартфоны, вертикальная версия планшетов

От 1025px до 1920px - компьютеры и горизонтальная версия планшетов (полная версия для больших экранов)

Примеры страниц прикреплены

CSSHTML
7 лет назад
rotoff89
Артем 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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