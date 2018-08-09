Требуется адаптивно сверстать заглушку, настроить форму обратной связи. https://yadi.sk/i/00nPEvAV3ZnQcb
Есть дизайн, но в формате JPEG. Нужна его вёрстка
Добрый день всем веб дизайнерам и верстальщикам!
На данном этапе у нас есть дизайн в формате JPEG. 25 страниц вместе с главной, есть как сложные, так и совсем лёгкие странички.
Нам нужна вёрстка соответствующая вёрстка + доработка небольших моментов в дизайне (доработать карточки на витрине туров на действующем сайте.
Верстка сайта должна быть фиксированная под разрешение монитора 1024 на 768 пикселей. При просмотре сайта на мониторах с большим разрешением изображение центрируется на мониторе.
Верстка проекта с соблюдением веб-стандартов W3C;
Все ключевые контейнеры в верстки должны верстаться с использованием тега
Использование стандарта HTML 5;
Использование стандарта CSS 2 и CSS 3;
Семантичность кода (использование html тегов только по их прямому назначению);
Адаптивность.
Кросбраузерность
Сайт должен корректно отображаться на любых устройствах, поддерживающих типовые разрешениях экранов от от 320px до 1920px.
Виды и типы устройств:
От 320px до 768px – смартфоны, небольшие планшеты (мобильная версия сайта)
От 769px до 1024px – смартфоны, вертикальная версия планшетов
От 1025px до 1920px - компьютеры и горизонтальная версия планшетов (полная версия для больших экранов)
Примеры страниц прикреплены
Заявки фрилансеров
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